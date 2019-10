Verdachte opgepakt voor moord op Derk Wiersum

Derk Wiersum (foto: ANP foto)

De politie wil over de identiteit van de verdachte, die dinsdag al is aangehouden, niets zeggen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex en zit in volledige beperking. De politie heeft wel laten weten dat de mogelijke vluchtauto, een witte Opel Combo, is aangetroffen.

Kroongetuige

Derk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de beruchte Marengo-zaak. Hoofdverdachte is de nog steeds voortvluchtige, Ridouan T. Hij wordt verdacht achter een reeks liquidaties te zitten. Tegen T. loopt een internationaal opsporingsbevel.

