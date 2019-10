Goes in de bres voor minima

CZ geeft minima geen korting meer (foto: ANP )

In Goes zijn iets meer dan 900 minima via de gemeente collectief verzekerd bij CZ. Het gaat meestal om uitkeringsgerechtigden. Zij krijgen nu nog een collectieve korting van zeven procent op hun ziektekostenverzekering. Maar de ziektekostenverzekeraar wil daar in 2020 mee stoppen. "Het wordt gewoon onbetaalbaar. Landelijk lopen de kosten in de miljoenen," laat een woordvoerder van CZ aan Omroep Zeeland weten.

Minima niet de dupe

Wethouder sociaal domein van Goes, André van der Reest, was onaangenaam verrast door de maatregel, die volgens hem niet van tevoren was aangekondigd. "Als gemeente Goes vinden wij dat de minima daar niet de dupe van mogen worden," zegt Van der Reest. Hij wil daarom het verschil van 45.000 bij betalen.

Goes is samen met andere gemeenten nog in gesprek met CZ. De verzekeraar zegt niet af te willen van de verzekeringen voor minima. "In tegenstelling tot sommige concurrenten doen we juist veel voor deze doelgroep," aldus de woordvoerder.

Volgende week neemt Goes een definitief besluit over de voortzetting van de verzekering.

De Goese wethouder Van der Reest over het conflict met CZ