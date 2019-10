Chinese restaurant verdwijnt uit Zeeuwse straatbeeld

Da Xin in Vlissingen heeft in september voorgoed de deuren gesloten (foto: Omroep Zeeland)

In alle provincies daalt het aantal Chinees-Indische restaurants fors. In Zeeland is de afname sinds 2014 het sterkst (-24 procent). Ondanks die daling telt Zeeland - samen met de provincies Drente en Friesland - relatief nog steeds het meest Chinees-Indische restaurants: 1,2 per 10.000 inwoners. Flevoland staat in dit lijstje onderaan met 0,6 restaurants per 10.000 inwoners.

Levensstijl

"Opa en oma vieren hun jubileum en verjaardag minder vaak bij de Chinees, waar dit 25-30 jaar geleden nog 'de norm' en onderdeel van de levensstijl was. In de jaren 80 ging meer dan de helft van de Nederlanders uit eten bij de Chinees, waarvan een derde minimaal 1 keer per maand, nu zit 'de Chinees' nauwelijks meer in ons systeem. Het assortiment is niet aan vernieuwing onderhevig, is tamelijk vet en ook qua inrichting en uitstraling is de tijd enigszins stil blijven staan"' verklaren de onderzoekers.

De reden dat Zeeland nog boven gemiddeld veel Chinese restaurants heeft komt volgens de onderzoekers doordat Zeeuwen vrij traditioneel zijn in hun restaurant bezoek. Er zijn hier relatief veel ouderen en het aantal restaurants met andere buitenlandse invloeden is, in tegenstelling tot in de randstad, een stuk minder.