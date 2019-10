Goes: "Welkom in de buurt!"

Zeeland is samen met Limburg de provincie waar de meeste eenzaamheid voorkomt, zo blijkt uit cijfers van de GGD. (foto: ANP XTRA)

"Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor, echt niet alleen bij ouderen," benadrukt André van der Reest, wethouder sociaal domein. Om eenzaamheid tegen te gaan stelt de gemeente 200.000 beschikbaar voor het project Welkom in de buurt.

Meedoen

"Het project is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om zich te mengen in de buurt, om mee te doen, om sociale contacten aan te gaan, om te participeren in het verenigingsleven. We willen mensen ondersteunen om toch vooral wél mee te doen." Van der Reest noemt statushouders, ex-gedetineerden en mensen die vanuit een zorginstelling in een woonbuurt komen als voorbeeld van de doelgroep.

Bosje bloemen

Of nieuwkomers een ambtenaar met een bos bloemen op de stoep krijgen of een welkomstbrief in de bus weet de wethouder nog niet. Dat wordt de komende maanden samen met partners zoals zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen en anderen uitgezocht. "We zouden misschien een aantal vrijwilligers bereid kunnen vinden om dit te doen, maar ook als gemeente zouden we een gesprek aan kunnen gaan."

Het Stadskantoor in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Privacy

Het is de vraag of de strengere privacy wetgeving toelaat dat nieuwkomers ongevraagd visite krijgen. "We moeten in de praktijk natuurlijk rekening houden met wettelijk belemmeringen," aldus de wethouder. Voor het eind van het jaar hoopt Goes de plannen voor Welkom in de buurt concreet te hebben.

Goes wil nieuwkomers in buurt welkom heten