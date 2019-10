In ruil voor gratis pizza hoort Goes starters uit

Bij de standjes van de makelaars is het het drukst vanavond. De makelaars knopen met iedere voorbijganger een gesprek aan om hun wensen aan te horen. Inschrijflijsten worden ingevuld en brochures van nieuwbouwhuizen worden opengeslagen op de beat van de dj die de avond muzikaal ondersteunt.

Maar in een kamer aan het einde van de gang is het niet de muziek die de mensen naar binnenlokt, maar warme pizza's. Wethouder Derk Alssema legt de bezoekers in een kwartier tijd een aantal vragen en stellingen voor. De antwoorden moeten de gemeente in de toekomst helpen met het maken van nieuwbouwplannen voor jongeren en starters.

Jongeren en starters kregen antwoord op al hun vragen over het kopen of huren van een huis (foto: Omroep Zeeland)

Het idee voor de avond is ontstaan nadat er de afgelopen maanden veel vragen van jongeren binnenkwamen bij de gemeente, zegt Derk Alssema. "Er werd gevraagd wat er allemaal te koop of te huur is in Goes en wat de mogelijkheden zijn. Daarop zijn we op dit idee gekomen om met deze groep mensen in gesprek te gaan om erachter te komen wat ze zoeken en wij hen precies vertellen wat we te bieden hebben."

Maar op die laatste vraag kwam vooralsnog een teleurstellend antwoord, want de gemeente gaat de komende tijd alleen bekijken of er voldoende woningen zijn voor jongeren en starters en daar eventueel hun beleid op aanpassen. "We gebruiken vanavond om erachter te komen wat jongeren willen en op welke plek. Vervolgens gaan we met marktpartijen in gesprek over wat kunnen we die jongeren bieden, afgezet tegen hun vraag."

