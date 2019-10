'Dan zie je 200 verkoolde lichamen liggen', na 42 jaar gaat deze forensisch tandarts met pensioen

Bert Slingenberg noemt het zijn 'kamertje'. Een kamer op de eerste verdieping van zijn woonhuis vol met herinneringen aan zijn werkzame leven. Foto's, krantenknipsels, multomappen vol forensische informatie. En daartussen zijn kersverse koninklijke onderscheiding. "Ik was echt verrast", vertelt hij over de dag van de uitreiking.

"Ik had een borrel georganiseerd voor collega's om te vieren dat ik met pensioen zou gaan, toen ineens de burgemeester en mijn hele familie de tuin instapten. Ik wist helemaal niet dat je zo'n onderscheiding in je eigen tuin kon ontvangen", vertelt Slingenberg nog altijd een beetje beduusd.

Trots op zijn onderscheiding

Slingenberg werd voor zijn werk als forensisch tandarts onderscheiden tot Officier in de orde van Oranje Nassau. "Ik ben enorm trots. Met name omdat mijn collega forensisch tandartsen dit hebben geregeld. Het is mooi om te zien dat je werk wordt gewaardeerd."

Slingenberg blikt terug op zijn loopbaan (foto: Omroep Zeeland)

Ruim 42 jaar was Slingenberg forensisch tandarts. Hij identificeerde onbekende doden aan de hand van hun gebit. Dat deed hij voor de politie in Zuid-West Nederland, maar ook bij rampen in het buitenland zoals de vliegramp in Tenerife in 1977. "Dat was mijn eerste ramp. Die is me altijd bij gebleven. Dan kom je aan bij zo'n hangar en zie je 200 verkoolde lichamen liggen. Ga er dan maar aanstaan om die allemaal te identificeren."

In Thailand lagen er meer dan 1.500 lijken verpakt in plastic in en rond de tempel. Net zoveel mensen als in mijn eigen woonplaats wonen. Dat is heftig." Bert Slingenberg

Ook bij de ramp met de MH17 en de tsunami in Thailand werd Slingenberg ingeschakeld. "De tsunami was de grootste ramp waarbij ik was betrokken. Toen we aankwamen in Thailand lagen er meer dan 1.500 lijken verpakt in plastic in en rond de tempel. Net zoveel mensen als in mijn eigen woonplaats wonen. Dat is heftig. Bij temperaturen van 40 graden was het bovendien enorm lastig werken."

Ondanks de vele gruwelijke dingen die Slingenberg zag, werd het werk hem nooit teveel. "In het begin heb ik er wel eens een nachtje slecht van geslapen, maar je went er snel aan. Een verbrand of verdronken lichaam ziet er bijna niet meer uit als een mens. Pas als je iemand hebt geïdentificeerd en je ziet zijn of haar foto van voor de dood, dan komt het binnen."

Vrijwillige tandartszorg in Afrika

Naast zijn werk als forensisch tandarts had Slingenberg ook jarenlang een eigen praktijk en reisde hij drie keer vrijwillig af naar Afrika om daar tandzorg te verlenen. "We werkten daar echt in the middle of nowhere. Zeer afgelegen plekken waar geen enkele medische zorg aanwezig was. We namen daarom ook alles zelf mee. Lampen, instrumenten, tandartsstoelen en generatoren voor stroom. Echt alles. Als je dan op zo'n plek aankwam zat het halve dorp vaak al op je te wachten. Wat ik goed vond aan dat project is dat we plaatselijke mensen opleidden om het werk zelf te doen. Dat is in mijn optiek de beste ontwikkelingshulp die je kunt bieden."

Slingenberg aan het werk in het buitenland (foto: Omroep Zeeland)

Na 42 jaar tijd voor pensioen

Na 42 jaar zit het werk erop voor Slingenberg. Onlangs ging hij op 74-jarige leeftijd met pensioen. Hij koos zelf voor het moment om zijn tandartsinstrumenten aan de wilgen te hangen. "Ik wilde niet dat collega's aan me zouden vragen wanneer ik eigenlijk van plan was om te stoppen. Ik had best nog even door gekund, maar nu heb ik het moment zelf kunnen kiezen. En als de nood aan de man is mogen ze me altijd bellen."