Zeeland wordt wakker: woonevent, tandarts en brand

Zeeland is samen met Limburg de provincie waar de meeste eenzaamheid voorkomt, zo blijkt uit de laatste cijfers van de GGD. (foto: ANP XTRA)

Goes: "Welkom in de buurt!"

Asielzoekers, ex-bajesklanten of mensen die vanuit een zorginstelling in een Goese buurt komen wonen, worden binnenkort verwelkomd. In deze Week tegen Eenzaamheid komt de gemeente Goes met een nieuw sociaal project voor nieuwkomers: Welkom in de buurt.

Lees ook:

Slingenberg blikt terug op zijn loopbaan (foto: Omroep Zeeland)

Forensisch tandarts

Na 42 jaar houdt forensisch tandarts Bert Slingenberg het voor gezien. De tandarts uit Zoutelande reisde jarenlang de wereld rond om onbekende doden te identificeren. Voor dat werk kreeg hij een koninklijke onderscheiding.

Lees ook:

(foto: HV Zeeland)

Woningbrand

In een twee-onder-een-kapwoning aan de Begonialaan in Vlissingen heeft donderdagavond brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio ontstond de brand op de eerste verdieping. Er waren geen mensen in de woning aanwezig.

Lees ook:

Getouwtrek op dierendag (foto: Ellen Vincken-Arnold)

Weer

Vandaag hebben we te maken met de restanten van orkaan Lorenzo. De dag begint bewolkt en regenachtig, vooral later op de dag zijn er ook droge momenten, maar de zon zien we nauwelijks. Pas tegen de avond gaat het vanuit het westen wat opklaren. De wind draait gedurende de dag van zuid naar noordwest, en is matig tot vrij krachtig. Het wordt op de meeste plaatsen 15 graden.



In de nacht klaart het wat op en ook zaterdag is het droog en redelijk zonnig. Zondag regent het af en toe. Het weekend is frisjes met een graad of 13.