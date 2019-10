Joe Buck, eigenlijk Sjoerd de Buck, zit middenin de voorbereidingen voor een tournee. De spanning van de opvolger is er niet echt op dit moment. Joe: "Ik heb allerlei songs liggen die ik graag wil uitbrengen. Deze song had ik al geschreven vóór The Way You Take Time, maar die single deed het eigenlijk 'te goed'. Ik had niet verwacht dat het zo opgepakt zou worden."

You Don't See Me gaat over een relatie, waarin niet gezien wordt wie je bent en waar je voor staat: "De meeste liedjes die ik schrijf zijn wel 'heartbreak-achtig'. The Way You Take Time is wat dat betreft best een uitzondering."

Joe Buck geeft uitleg over zijn nieuwe single

Joe Buck komt met opvolger van grote Top 40-hit (foto: Joe Buck)

Spannend

Joe is enorm blij met het resultaat: "Het is heel moeilijk om als beginnend muzikant op te vallen. Heel veel muzikanten maken iets te geks en blijven nog steeds onder de rader. Mensen moeten het willen beluisteren en tof vinden, dus dat is altijd wel spannend. Je kan het allemaal niet voorspellen. Maar er gebeuren zo veel leuke dingen. Ik lig er niet wakker van, want ik heb nog veel om naar uit te kijken."