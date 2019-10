Perronkap station Middelburg krijgt opknapbeurt

Het station in Middelburg wordt opgeknapt (foto: Abra van Vossen)

ProRail heeft ruim 400 stations in Nederland. 350 daarvan hebben perronkappen. Veel van die monumentale gebouwen stammen uit de 19e of begin 20e eeuw en zijn niet meer berekend op het huidige gebruik. "De unieke monumentale perronkappen van deze stations zijn gebouwd in een andere tijd en met andere kennis dan waar we tegenwoordig over beschikken", legt ProRail uit."

Constructies zijn aangetast door de tand des tijds en op verschillende plekken is roest- en scheurschade ontstaan. Maar we stellen tegenwoordig ook andere eisen aan onze gebouwen. Klimaatverandering speelt daar bijvoorbeeld een rol in." Volgens de spoorbeheerder is het de bedoeling het historische uiterlijk van stations te behouden. Tegelijk moet de constructie grondig worden verbeterd en duurzamer gemaakt.

Wanneer de werkzaamheden aan het station in Middelburg beginnen is nog niet bekend. De exacte plannen moeten nog worden uitgewerkt.