ChristenUnie Schouwen-Duiveland zet enige raadslid uit partij

gemeentehuis Schouwen-Duiveland (foto: Google Streetview)

Volgens de CU bleek de afgelopen tijd dat gebeurtenissen in het privéleven van Pannekoek ook zijn werk als raadslid raken en daarmee van invloed zijn op zijn geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger. Om wat voor gebeurtenissen het gaat is nog niet duidelijk. Volgens de CU is daarover een gesprek gevoerd met Pannekoek, waarop die vroeg om bedenktijd.

Tijdens die bedenktijd zou Pannekoek met het CDA in gesprek gegaan zijn over aansluiting bij die partij. "Dat heeft gezorgd voor het vergroten van een vertrouwensbreuk", schrijft de CU in een verklaring, waarin de partij zegt ontdaan te zijn door de hele situatie. "Pannekoek was ruim vijf jaar actief als vertegenwoordiger van de partij in de lokale politiek. De manier waarop daar nu een einde aan komt is pijnlijk, maar onvermijdelijk."

Door de overstap van Pannekoek, komt het CDA nu uit op vier zetels in de gemeenteraad.

Voorzitter Erika Capelle van de CU op Schouwen-Duiveland wil inhoudelijk niet nader ingaan op de kwestie. Ze blijft bij de 'vertrouwensbreuk' uit het verspreide bericht van de partij. "Je maakt afspraken met elkaar en juist bij een partij die leeft met een kompas dat buiten de partij ligt, zijn betrouwbaarheid en eerlijkheid belangrijk. Je moet elkaar kunnen blijven geloven en vertrouwen. En dat gaat niet meer", aldus Capelle.

Einde van de ChristenUnie op Schouwen-Duiveland?

Volgende week zou de partij vergaderen over de toekomst van de partij. Het bestuur heeft namelijk al eerder te kennen geven ermee te stoppen en opvolgers zijn moeilijk te vinden. Capelle denkt niet dat de 'kwestie Pannekoek' en het feit dat de CU nu geen zetels meer heeft in de gemeenteraad, het definitieve einde betekent van haar partij op Schouwen-Duiveland.

"Juist niet", zegt ze strijdbaar. "Dit betekent een nieuwe uitdaging. Het creëert mogelijkheden om buiten de gemeenteraad om onze eigen agenda te bepalen en ons hard te maken voor de echte ChristenUnie-thema's in een volgende raadsperiode."