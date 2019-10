Nog één maand Agrimarkten in Zeeland, daarna Jumbo's én Lidl

Agrimarkt in Vlissingen (foto: Google Maps)

In totaal zijn er nu nog zes Agrimarkt-supermarkten. De filialen in Roosendaal en Middelharnis veranderen ook in Jumbo, het filiaal in Oud-Beijerland wordt, net als de supermarkt in Terneuzen, een Lidl. Dat komt omdat er in die plaatsen op korte afstand - in Terneuzen gaat het om zo'n driehonderd meter - al een Jumbo zit.

"Jumbo is blij overeenstemming te hebben bereikt met Lidl over de overname van deze filialen", staat in een persverklaring. Daarin laat Jumbo ook weten dat alle medewerkers van de zes vestigingen overgaan naar de nieuwe eigenaar. Eerder maakte de supermarktketen bekend dat er wel vijftien kantoorbanen verloren gaan.

Eerste Foodmarkt in Zeeland

De Jumbo in Goes wordt een bijzondere, een zogenoemde 'Jumbo Foodmarkt', de eerste in Zeeland. In zo'n supermarkt worden onder andere verse kant en klare gerechten gemaakt die klanten mee naar huis kunnen nemen of ter plekke op kunnen eten.

Jumbo probeert de huidige Agrimarkt-klanten gerust te stellen en zegt 'het plaatselijk karakter van de Agrimarkt winkels te willen behouden, inclusief het aanbod van verschillende lokale producten'. De nieuwe Jumbo's gaan in de week van 18 november open.

