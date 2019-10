Wendy is dolblij met een eigen toilet en veel privacy

Wendy Hopmans gaat in een van de zeventien nieuwe appartementen in Sint Jansteen wonen. Nu woont ze nog op de hoofdlocatie van Tragel in Clinge. Ze is blij dat ze daar weg gaat. "Het is daar toch een beetje rumoerig soms bij de buren. Ik ben erg op rust en mijn privacy gesteld."

Licht en ruim

En dat gaat ze krijgen: een berging, aparte wc, woonkamer met open keuken, grote slaapkamer en badkamer. En ruimte voor een zitje buiten. "Ik kijk er erg naar uit, lekker licht en ruim." De appartementen kosten tussen de 540 en 607 euro per maand. Dat hangt af van de grootte van de appartementen.

Het project in Sint Jansteen maakt deel uit van het groot woonplan 'Anders Wonen' van de gehandicaptenorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Kern: privacy voor alle cliënten. Maar wel een gemeenschappelijke ruimte en dag en nacht begeleiding. Manager Rudi Martens: "Uit onderzoek onder de bewoners, hun familie en begeleiders kwam dit naar voren: dat er meer behoefte is aan privacy. Dus daar spelen we op in."

'Anders wonen' bij Tragel: meer privacy, maar ook ruimte voor sociale contacten (foto: Omroep Zeeland)

Samen in en met de wijk

Een van de appartementen is ingericht als maatschappelijke ruimte. Martens "Hier kunnen de cliënten altijd naartoe komen. Voor een bakje koffie, als ze met vragen zitten." Martens is er enthousiast over, ook over de verdere mogelijkheden in Sint Jansteen. De overige appartementen in het complex zijn voor senioren. "Ook die kunnen aanschuiven, bijvoorbeeld met eten. Dat doen we bij andere locaties ook. Dat is juist zo mooi."

Groepswoningen blijven

Er komt nieuwbouw in Oostburg, Terneuzen, Clinge en Hulst. Bestaande woningen worden aangepast. Maar ook groepswoningen blijven bestaan. Martens: "Sommige bewoners gedijen daar gewoon beter."

Wendy kan veel zelf. Maar ook cliënten die meer begeleiding nodig hebben, kunnen in de nieuwe appartementen wonen. Alle appartementen in Sint Jansteen hebben al een huurder, er staan mensen op de wachtlijst. Wendy heeft geluk gehad. "Ik kijk er naar uit mijn opgeknapte wandmeubel neer te zetten. Een eigen plekje in te richten."

'Anders wonen' bij Tragel (foto: Omroep Zeeland)

