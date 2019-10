Weggestuurd raadslid: Mijn bestuur was inactief en onkundig

Het raadslid Johan Pannekoek van de ChristenUnie op Schouwen-Duiveland (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Volgens Pannekoek zijn er de afgelopen tijd lastige gesprekken gevoerd tussen hem en het partijbestuur. "De verhoudingen stonden op scherp. Mijn bestuur is inactief en eigenlijk al klaar [want treedt binnenkort af, red.]. Maar het bemoeit zich wel met mijn zaken in de gemeenteraad, terwijl de bestuursleden niet weten waar het over gaat."

Pannekoek heeft uiteindelijk gevraagd aan het bestuur om af te treden, maar zover kwam het niet. Integendeel: het bestuur zette hem uit de partij.

Pannekoek snapt er zelf niets van

Volgens een verklaring van het bestuur, 'kan Pannekoek niet langer geloofwaardig optreden als vertegenwoordiger van de ChristenUnie nadat hij interne gedragsregels heeft geschonden. Afgelopen tijd bleek dat gebeurtenissen in zijn privéleven ook zijn werk als raadslid raken en daarmee van invloed zijn op zijn geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger'.

Pannekoek zelf snapt daar niets van. "Interne gedragsregels bestaan volgens mij helemaal niet. Ik heb ze tenminste nog nooit gezien." Ook over de genoemde gebeurtenissen uit zijn privéleven tast hij in het duister. "Ik ben gescheiden, maar weet niet of dat hiermee bedoeld wordt. Er is in ieder geval nooit in verwijtende zin over gesproken." Partijvoorzitter Erika Capelle wilde daar eerder vandaag ook niet verder op ingaan.

De partij heeft geen toekomst." Johan Pannekoek, weggestuurd CU-raadslid

Dat hij zich aansluit bij het CDA, vindt Pannekoek logisch. "De gesprekken met mijn bestuur waren voor mij aanleiding om over mijn eigen toekomst na te denken en die van de partij. De partij heeft geen toekomst. Dat vindt het partijbestuur zelf ook. En de samenwerking met het CDA in de gemeenteraad loopt goed."

CDA: 'We hadden liever de samenwerking voortgezet met het CU'

Dat laatste beaamt fractievoorzitter Marleen van Kooten van het CDA. Ze betreurt de ontstane situatie. "Het is heel vervelend voor de CU dat het voortbestaan in gevaar is en dat daar nu ook deze vertrouwensbreuk bij komt. We hadden liever de samenwerking voortgezet als twee partijen. Het is een hele lastige kwestie, maar geen reden om de banden met Pannekoek te verbreken, " aldus Van Kooten.

Volgens haar is alles zorgvuldig afgewogen en besproken binnen de fractie en het bestuur. Ze verwacht dan ook dat het CDA en de CU op Schouwen-Duiveland ook in de toekomst nog samen kunnen werken.

Raadszetel opgeven?

Dan is er voor Pannekoek nog de mogelijkheid om zijn raadszetel op te geven. Maar dat voor hem geen optie. "Dan stel ik zevenhonderd kiezers teleur. Of meer."

