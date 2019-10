Zeven ongevallen in één week, provincie gaat wegdek Oud Vossemeersedijk onderzoeken

Afgelopen maandag belandde deze auto in de sloot (foto: HV Zeeland)

Het was afgelopen week goed raak op de Oud Vossemeersedijk: maar liefst zeven auto's slipten van de dijk af. De oorzaak van de ongelukken blijft nog altijd gissen. Een van de slachtoffers, Tommy van Rumund, denkt zelf dat het niet door een oliespoor komt, een veelgenoemde suggestie in de omgeving. "Toen ik na het ongeluk in de ambulance zat, hebben ze het wegdek schoongemaakt. Dus dan neem ik aan dat er geen olievlek meer kan liggen", zegt Van Rumund.

Wachten op dodelijke slachtoffers

Op hetzelfde punt kwam in september van vorig jaar een 55-jarige fietsster uit Tholen om het leven toen zij door een bestelbusje werd geschept. Volgens Van Rumund is het wachten totdat er nog meer dodelijke slachtoffers gaan vallen. "Ik ben gelukkig niet via het fietspad in de sloot beland, maar de andere auto's wel. Tussen 7.00 en 10.00 uur 's ochtends is het hier heel druk met fietsers, dus dat is dan levensgevaarlijk."

Komende dinsdag komen de slachtoffers bij elkaar om zo een gezamenlijk geluid richting de provincie te laten horen. Voorlopig zit de schrik er bij Van Rumund goed in. "Ik durf 's avonds niet meer over die weg te rijden. Ik pak liever een omweg. We hebben ook tegen de kinderen gezegd dat ze niet meer over die weg mogen fietsen", zegt Van Rumund.