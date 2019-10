Rijkswaterstaat doet vooralsnog niets met tip poepparkeerplaats provinciebestuur

Passanten doen hun behoeft nu in de bermen (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het geen taak is van de provincie, vindt burgercommissielid Maarten Janssens van het CDA wel dat er iets aan moet worden gedaan. "Als ik het bericht moet geloven zegt Rijkswaterstaat dat het weghalen van het toilet binnen de beleidskaders valt. Maar de gemiddelde bezoeker weet dat niet. Dit is gewoon smerig. Gaan we hier actie op ondernemen?"

Gedeputeerde De Bat zegt dat de provincie al eerder druk zette vanwege het smerige toilet. Gevolg is volgens hem dat Rijkswaterstaat nu het hele toilet heeft weggehaald. Nu dat gebeurd is heeft de provincie volgens Jo-Annes de Bat geadviseerd om borden te plaatsen waarop staat waar er wel toiletten zijn. "We hebben ze gistermiddag opnieuw die suggestie gedaan. Ga niet vertellen dat er daar geen toilet is, maar waar wel!"

Het er niet bij laten zitten

De Bat vindt het jammer dat Rijkswaterstaat nog niks heeft gedaan met de suggestie, maar wil het er niet bij laten zitten. "We kunnen opschalen en zullen het niet nalaten dat te doen als het nodig is. Maar ik kan mij niet voorstellen dat men bij Rijkswaterstaat blij is met deze ontwikkeling."

