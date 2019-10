Zwartepietenoverleg levert niks op, organisator intocht Middelburg trekt zich definitief terug

Intocht van Sinterklaas in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente wil bij de Sinterklaasintocht enkel 'roetveegpieten' inzetten, in plaats van de zwarte pieten. In 2018 waren er al een paar roetveegpieten te vinden tijdens de Middelburgse intocht, maar die waren ingehuurd door de gemeente zelf en waren niet geregeld door SEM.

Afspraken

Volgens de stichting is er vorig jaar een afspraak gemaakt met de gemeente dat bij de intocht van dit jaar een derde van de pieten roetveegpiet zou zijn. Deze pieten moest de Stichting Evenementen Middelburg regelen.

In de afspraak met de gemeente was ook een quotum opgenomen voor volgend jaar. Dan moet twee derde roetveegpiet zijn. "Maar nu wil de gemeente in één keer honderd procent roetveeg, en dat was niet de afspraak", zegt René Koster.

Vorig jaar waren al enkele roetveegpieten aanwezig bij de Middelburgse intocht (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben vrijwilligers die dit al veertig jaar doen. De gemeente heeft nu ineens besloten om de NTR achterna te gaan en volledig op roetveegpieten in te zetten en dan moeten wij de vrijwilligers vertellen dat ze niet mee mogen doen als ze niet als roetveegpiet gaan? Dat kan niet, die mensen doen dit al tientallen jaren op vrijwillige basis", aldus René Koster, van SEM. "Onze pieten zijn allemaal vrijwilligers en bekenden uit Middelburg. Die worden makkelijk herkend door de kinderen en dat is niet de bedoeling."

Geen burgemeester

Tegen de beslissing ingaan van de gemeente ziet SEM niet zitten. Omdat de burgemeester van Middelburg niet naar de intocht komt, als er wel zwarte pieten mee doen. "En de burgemeester moet er gewoon bij zijn", zegt Koster. "Zeker in de hoofdstad. Daar verwelkomt hij de Sint ieder jaar."

Wie nu het Sinterklaasfeest gaat organiseren in Middelburg, is nog niet duidelijk, zegt wethouder Chris Simons. "De gemeente houdt intern overleg waarin alle mogelijkheden worden bekeken. Volgende week komt de gemeente Middelburg met een besluit."

Arnemuiden

In Arnemuiden (ook gemeente Middelburg) worden wel zwarte pieten ingezet. "Wij zijn van de traditie. Samen met onze ondernemers die de intocht mogelijk maken staan wij achter zwarte piet", zegt Arjan Bokkelaar, organisator van de intocht in Arnemuiden. "Middelburg wil graag haantje de voorste zijn met alles en wij zijn het er niet mee eens."

Dat de beslissing van het Arnemuidense organisatiecomite betekent dat er namens de gemeente niemand de Sint komt verwelkomen, maakt Bokkelaar niets uit. "Het is een kinderfeest en daar verzinnen we wel iets op." Maandag overlegt het comité over mogelijke oplossingen.