Forum voor Democratie wil rol provincie bij besluit AZC Middelburg

Exterieur van het AZC in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten vandaag nam Forum voor Democratie (FvD) slechts één keer het woord. En wel over het punt AZC Middelburg dat zij zelf inbrachten. Forum vindt dat de provincie moet nagaan of één, naar eigen zeggen, grote centrale opvanglocatie in Middelburg wel handig is en of de gemeente dat aankan.

Maar volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is dat niet de rol van de provincie. "Wij blijven daar vanaf. Wij weten niet wat men exact voor ogen heeft. Dat proces moet je even laten gaan en zorgen dat de steden zelf daarover hun mening kunnen geven. Als provinciale politiek moet je dan op afstand willen staan."

Martin Bos Statenlid voor Forum voor Democratie en gedeputeerde Jo-Annes de Bat over het voornemen van gemeente Middelburg om het AZC open te houden tot 2025

Martin Bos (FvD) is het daar niet mee eens. "Het is een taak die het rijk bij gemeentes neerlegt. Maar de gemeente Middelburg heeft gezegd: wij willen wel onze vinger opsteken voor die ene grote locatie in Zeeland. En dan komt de provincie wel degelijk om de hoek kijken om te zien of het niet teveel is en of de stad dit aankan."

Taak GS: toezicht houden op huisvesting statushouders

Toch wil gedeputeerde De Bat daar verre van blijven en volgens hem kan de gemeente dat prima zelf beslissen. "Wij houden het als Gedeputeerde Staten bij onze taak om toezicht te houden op huisvesting van statushouders en dat is ook echt het enige."

Forum ziet dat anders. "Wij denken dat dit te groot en te veel is voor Middelburg en dat het beter is om asielzoekers te spreiden over kleinere locaties. En wij denken: provincie wijs Middelburg erop dat het anders en beter kan." Volgende week donderdagavond neemt de gemeenteraad van Middelburg een besluit over het AZC.

