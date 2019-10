Tawfik en De Winter na schorsing terug bij GOES

Tim de Winter (foto: Orange Pictures)

Pennings kan zaterdag tegen ODIN'59 niet beschikken over de langdurig geblesseerde aanvaller Sjoerd Verhulst, die wel weer (deels) op het trainingsveld staat. Jesse Bank maakt vanwege gezondheidsklachten geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Bij GOES keren Sherief Tawfik en Tim de Winter (foto) terug na een schorsing. Beide spelers ontbraken afgelopen weekend tegen ONS Sneek (2-2). In het geval van De Winter was dat bijzonder omdat de middenvelder aanvankelijk in de opstelling stond van trainer Ruud Pennings.

Schorsing De Winter

GOES ging er van uit dat De Winter niet geschorst zou zijn omdat hij twee gele kaarten had gekregen in plaats van een directe rode kaart. Vlak voor het duel tegen ONS Sneek werd GOES, door een bestuurslid van VC Vlissingen, erop geattendeerd dat De Winter wel degelijk geschorst was. Daarop werd hij als nog uit het elftal gehaald.

"We hebben contact gehad met de KNVB. Ze hebben aangeven dat de schorsing van Tim wel gecommuniceerd had moeten worden, maar dat is niet gebeurd.", zegt Pennings. "Of we het zelf beter in de gaten moeten houden? We hebben dat intern besproken, maar daar zeg ik verder niks over."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 5-15 2. Harkemase Boys 6-14 3. DVS'33 6-13 4. Hoek 6-12 5. VVSB 5-10 6. ODIN'59 6-10 15. VVOG 6-4 16. GOES 6-4 17. ONS Sneek 5-3

Gisteren werd bekend dat Nazario de Fretes (20) zich heeft gemeld bij GOES. De middenvelder uit Middelburg is clubloos na een kort profavontuur in Bulgarije en heeft overschrijving aangevraagd naar GOES. "Hij is linksbenig en heeft al wat bagage. Hij beschikt over aanvallende kwaliteiten."

Pennings verwacht niet dat De Fretes op korte termijn inzetbaar is omdat zijn overgang formeel nog niet rond is. "De Bulgaarse bond moet hem nog vrijgeven en wij verwachten dat dat pas rond de winterstop zal zijn. We proberen hem wel eerder speelgerechtigd te krijgen."