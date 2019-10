Pieten in Zeeuwse sinterklaasoptochten kleuren bijna allemaal zwart: 'traditiegetrouw en onherkenbaar'

Bijna ieder dorp of iedere stad in Zeeland heeft haar eigen sinterklaascomité. Deze comités zijn niet afhankelijk van de gemeente en mogen zelf kiezen hoe zij hun pieten laten schminken: zwart, bruin, met roetvegen of gekleurd. Wel mogen gemeentes voorwaarden stellen, zoals dat in Middelburg gebeurt.

Herkenbaar

Omroep Zeeland heeft in totaal 111 Zeeuwse Sinterklaascomités benaderd. 74 hebben daarop gereageerd. 69 comités laten weten dat ze bij de intocht dit jaar alleen zwarte pieten inzetten. Als reden geven ze aan dat pieten niet herkenbaar mogen zijn voor kinderen.

"In ons kleine dorp kent iedereen elkaar", verklaart de organisatie in Noordwelle haar keuze. "Zonder schmink zijn de pieten gewoon veel te herkenbaar voor de kinderen en dat is zonde." Pieten vanuit een ander dorp laten komen, willen de meeste comités ook niet: "Een dorpsfeest moet een dorpsfeest blijven".

Maar niet alleen in de kleinste plaatsjes van Zeeland worden zwarte pieten ingezet. Hulst, Zierikzee en Kapelle laten ook enkel zwarte pieten meelopen met de Goedheiligman, om dezelfde redenen als in Noordwelle. De comités van Burgh-Haamstede, Zuiddorpe en Oudelande kiezen ook enkel voor zwarte pieten, omdat ze er niet zo mee bezig zijn.

Zwarte pieten, roetveegpieten of gemengd (foto: Omroep Zeeland)

Traditie

Naast herkenbaarheid vinden veel comités in Zeeland tradities erg belangrijk. "Het is een traditie, een volksfeest, daar moeten we van afblijven", aldus de organisatie in IJzendijke.

Toekomst

Mogelijk verandert de kleur van de pieten in Zeeland wel in de toekomst. In Terneuzen, Heinkenszand en Ovezande kiezen de sinterklaascomités nu voor een mix van zowel roetveeg-, als zwarte pieten. Terneuzen en Tholen laten weten nu nog zwarte pieten te gebruiken, maar in de toekomst wel langzaam over te gaan naar alleen maar roetveegpieten.