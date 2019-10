TV-serie met Goese Owen Kaat wint Gouden Kalf

Owen Kaat in Zeven kleine criminelen (foto: Owen Kaat)

Owen was zelf niet bij de uitreiking. Hij hielp op school bij een brugklasshow. "Ik dacht dat we toch niet zouden winnen, want we namen het op tegen twee hele grote series." Owen doelt daarmee op de series Judas en Mocro Maffia. Gisteravond kon hij nauwelijks geloven dat 'zijn' serie gewonnen had. "Maar na een nachtje slapen kan ik het beter bevatten", liet hij vanochtend weten.

De film van regisseur Rob Lücker gaat over een vriendengroep. Een van hen, Raffie, dreigt samen met zijn broertje uit huis gezet te worden. Er is dus geld nodig en de groep besluit daarom de zwaarbeveiligde bank te beroven.

Owen Kaat reageert trots op Instagram op de winst. (foto: Instagram)

De rol van Dulles was niet de eerste belangrijke rol van Owen. In 2018 speelde hij bijvoorbeeld een van de hoofdrollen in de film De Schippers van de Kameleon.