Frank zou vier Kustmarathons achter elkaar lopen, maar het liep anders...

Frank Houweling bij een andere hardloopwedstrijd. (foto: Frank Houweling)

"De eerste kilometers gingen wel, maar vanaf vijf à zes kilometer liep ik al stroef", vertelt Houweling. "Toen dacht ik nog: 'Ik loop gewoon door, het komt vanzelf, het duurt alleen even voordat het op gang komt.' Maar het kwam niet, tot verrassing van de duurloper, die vorig jaar de marathon drie keer achter elkaar liep en vaker zulke lange afstanden loopt.

Mijn benen wilden gewoon niet meer, ik kon geen vaart maken." Frank Houweling

"We waren na de eerste marathon zo'n vier minuten later in Burgh dan gepland. Naja, niks aan de hand", zegt Houweling. Even eten, rusten en weer door. "Tot aan Neeltje Jans dacht ik tijdens marathon 2: 'Het komt nog wel, we lopen gewoon terug en dan zien we daar weer wel.' Maar daarna ging het lichtje uit. Mijn benen wilden gewoon niet meer. Ik kon geen vaart meer maken. Dan loop je als een ouwe vent."

Na anderhalf uur strand in zijn eentje - voor zijn begeleider op de fiets was het stuk strand tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle niet te doen - was het klaar. "Dan ga je rekenen: 'Als ik er zo lang over doen, dan ben ik om zo laat in Zoutelande. Dan moet ik nog een keer naar Burgh en daarna nog de wedstrijd."

'Het wordt niet beter'

Makkelijk was het besluit om te stoppen niet. Maar hij besefte: "Het lopen wordt niet beter, het wordt alleen maar minder. Dan weet je op een gegeven moment: ik heb niet genoeg tijd."

Frank Houweling in bed nadat zijn benen niet meer wilden. (foto: Frank Houweling)

En dus stopte Houweling tijdens zijn tweede marathon. Hij baalt enorm, voelt zich slap en heeft vooral nog steeds pijn in zijn benen, vertelt hij in de radio-uitzending Weekend. "Ik weet gewoon niet waar het aan ligt." Frustrerend: "Ik kan er niet tegen als iets niet lukt of gaat, dat blijft zitten en in m'n hoofd hangen."

Frank Houweling vertelt over zijn monsterKustmarathon

Houweling sluit dan ook niet uit dat hij volgend jaar weer een nieuwe poging waagt. Maar voor vandaag: "Misschien ga ik nog even in Zoutelande kijken, bij de mensen die me daar gisteren weggeschoten hebben."