Jonge verdachte aangehouden voor steekincident Hulst

De plek van het steekincident op de Grote Markt in Hulst (foto: HV Zeeland)

Gisteravond omstreeks 19.30 uur werd op de Grote Markt in Hulst de 15-jarige jongen in zijn been gstoken. De 14-jarige verdachte ging er direct daarna vandoor, maar kon even later thuis aangehouden worden. Hij zit vast in een politiecel voor verhoor

Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling van zijn been kon hij naar huis. Hij moet nog een verklaring afleggen bij de politie.

De politie gaat er vooralsnog van uit dat de aanleiding van het steekincident een conflict is in de relationele sfeer, maar wil daar verder niets over zeggen.