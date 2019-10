Tim Pleijte schrijft voor tweede keer Kustmarathon op zijn naam, podium compleet Zeeuws

Tim Pleijte wint Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Direct vanaf het begin schoten Erwin Harmes uit Middelburg en Eritreeër Ykalo Fsaha uit de startblokken. Het tweetal pakte tien seconden voorsprong op een Zeeuws kwartet. Bij de achtervolgers was het Tim van den Broeke uit Vlissingen die het gaatje met het duo zo klein mogelijk hield. Op de kering nam Harmes afstand van Fsaha. De Middelburger, die al voor de dertiende keer deelnam aan de Kustmarathon, ging steeds sneller lopen en zag zijn voorsprong op het viertal groeien naar een kleine halve minuut.

Zeeuwse strijd om de koppositie

Bij de opgang van het strand van Vrouwenpolder consolideerde Harmes zijn voorsprong. De achtervolgers, zonder de inmiddels gestopte Tim van den Broeke, kwamen in eerste instantie geen meter dichterbij Harmes. Rond het 22 kilometer-punt stortte de koploper echter in en werd hij bijgehaald door het Vlissingse duo Tim Pleijte en Erwin Adan. Huub van Noorden uit -s'-Heer Abtskerke was vlak daarvoor al afgehaakt bij de andere favorieten. Even later was het Erwin Adan die de strijd vooraan moest staken wegens kramp. Maar als een duveltje uit een doosje kwam Adan toch weer terug bij Pleijte en leek het opnieuw een tweestrijd te worden.

Pleijte trekt aan het langste einde

Bij de trappen van het KNRM-station bij Westkapelle nam Pleijte weer wat afstand van Adan. Het verschil tussen beide heren bleef in eerste instantie hangen rond de tien seconden. Toch leek fysieke ongemak, in de vorm van kramp, Adan opnieuw parten te spelen. Adan bleef met nog twee kilometer voor de boeg hangen op tweehonderd meter van zijn stadsgenoot. Toch had Pleijte de beste benen en gaf hij zijn voorsprong niet meer uit handen.

Met zo'n snelle tijd wordt er natuurlijk meteen gekeken naar het parcoursrecord. Dat is sinds 2015 in handen van Hamid El Mouaziz. De Marokkaanse loper liep in dat jaar de marathon in 2:29.50'.

Bij de vrouwen ging Samantha Luitwieler uit Vlissingen er met de winst vandoor. Ze liep in een tijd van 2:50.32' naar een parcoursrecord.

Verwacht werd dat kanshebber Redouan Nouini uit Marokko een beroep zou kunnen doen op het parcoursrecord. Dat is hem niet gelukt, hij verscheen zelfs niet aan de start. Hij reisde af wel af naar Zeeland, maar niet naar de provincie, hij ging richting het gelijknamige dorp in Brabant.

