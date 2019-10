Samantha Luitwieler loopt in een parcoursrecord naar winst Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Lange tijd leken de Zeeuwse dames geen rol van betekenis te spelen. Mireille Baart uit Wageningen en Hinke Schokker uit het Friese Eastermar namen bij de start afstand van de concurrentie. De beste Zeeuwse in de wedstrijd, Samantha Luitwieler liep daar een halve minuut achter. De Vlissingse besloot om haar wedstrijd anders in te delen en bleef in het begin van de marathon op gepaste afstand van het tweetal vooraan.

Het podium van de Kustmarathon bij de vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

Aan de voorzijde moest Schokker lossen nadat ze het tempo van Baart niet meer kon volgen. De Friezin had met haar krachten gesmeten want na ruim een uur lopen liep ook Luitwieler haar voorbij. De Vlissingse schroefde haar eigen tempo flink op en ging op jacht naar Baart. De Nederlands kampioene had het lastig en zag haar concurrente uit Vlissingen naderen.

Luitwieler dicht het gat naar Baart

Intussen was de opmars van Luitwieler naar een climax gegaan toen ze Baart wist bij te halen. Waar het lichtje bij de Wageningse langzaam uitging, hield Luitwieler nog altijd een goed tempo vast. Met de vuurtoren van Westkapelle in zicht liep de Zeeuwse weg. Omdat ze zelf niet meer stil wist te vallen, ging ze onbedreigd naar de winst. Met een knappe tijd, waarbij ze vijf minuten sneller was dan Miriam van Reijnen uit 2015, finishte de Vlissingse met grote voorsprong op de rest van het deelnemersveld.

Bij de heren ging Vlissinger Tim Pleijte er met de winst vandoor. Hij noteerde een tijd van 2:33.17'. Het is de tweede zege voor Pleijte in de Kustmarathon. Het podium bij de heren is compleet Zeeuws: Erwin Adan uit Koudekerke werd tweede en Ralph Wiessner uit Vlissingen derde.

