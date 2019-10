Miss Januari wil graag de techniek in

De 18-jarige is tevreden over het eindresultaat. In het dagelijkse leven ziet ze er overdag dan wel heel anders uit, ze vond de ietwat pikante fotoshoot voor de Boerinnenkalender erg leuk om te doen. "Bij mijn werkgever Vervaet in Biervliet moet ik een overall aan, maar als ik naar een feestje ga, maak ik me mooi op en doe ik mijn haren goed. Dat is juist het leuke, denk ik, dat ik deze twee kanten van mezelf kan laten zien."

Ik heb heel wat nieuwe volgers op Instagram" Chloë Roegiers

Het is juist één van de redenen dat ze trots is dat ze op de kalender staat. "Vaak denken mensen negatief over boerinnen. Maar de kalender laat zien dat boerinnen ook mooie vrouwen kunnen zijn!" Hoewel ze hiermee boerinnen een hart onder riem wil steken, is Chloë zelf eigenlijk helemaal geen boerin. Toch heeft ze veel affiniteit met het beroep. Ze volgt de opleiding elektrotechniek en werkt bij Vervaet in Biervliet waar ze helpt landbouwmachines in elkaar te zetten.

"Dat is niet altijd een droom van me geweest, hoor. Vroeger wilde ik dierenarts worden, maar techniek ligt me toch beter. Ik wil graag bij Vervaet blijven werken en in de toekomst programmeur worden zodat ik bietenrooiers kan programmeren." Een modellencarrière zit er volgens Chloë niet in. "Als ik word gevraagd voor een shoot zal ik het wel doen, maar ik ga er zelf niet naar op zoek."

Meer volgers op Instagram

De foto van Chloë werd afgelopen week al verspreid. "Ik heb al leuke reacties gekregen van vrienden, familie en onbekenden en ik heb heel wat nieuwe volgers op Instagram." Toch waren niet alle reacties positief. "Dat hou je, maar daar trek ik me niets van aan!"

Lees ook: