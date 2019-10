Water, ijs en bootjes... alles uit de kast gehaald om kinderen warm te maken voor techniek

Normaal is stilte en rust de norm in de ZB, maar niet vandaag. Het is een gezellige, voor ZB-normen, lawaaiige sfeer wat de klok slaat. Door de hele bibliotheek staan standjes waar kinderen van alles leren over techniek en zelf proefjes kunnen doen. Het begint al bij de ingang waar bezoekers worden verleid om een rondje te rijden in een Tesla, een kleine variant welteverstaan.

Met proefjes en demonstraties werden kinderen warm gemaakt voor wetenschap en techniek (foto: Omroep Zeeland)

Hoe zo'n elektrische auto precies werkt, wordt verderop uitgelegd bij een stand waar de kinderen alles te horen krijgen over de werking van magneten en de effecten als je daar elektriciteit aan toevoegt: beweging.

IJzig experiment

Maar het populairst zijn de onderdelen waar de kinderen zelf iets kunnen doen. Zo worden ze door de Disney-prinsessen Elsa en Anna van de filmhit Frozen verleidt om ijs in willekeurige volgorde te verpakken in krantenpapier, plastic en aluminiumfolie. Om er op die manier achter te komen welke volgorde het beste isoleert en het ijsblokje in tact houdt.

Hoe bewaar je een ijsblokje het best?

Bij de stand waar zelf een boot in elkaar kan worden geknutseld zijn de kinderen het meest geconcentreerd. Met behulp van vrijwilligers van modelbouwvereniging Zuid-ZuidWest snijden de kinderen een boot uit een blok piepschuim. Vervolgens solderen ze daar twee kleine zonnepanelen op en solderen die aan de motor vast. Om er uiteindelijk mee proef te varen in een bassin voor de deur van de ZB.