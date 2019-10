Hoek verliest in eigen huis verrassend van DOVO

Erwin Franse van Hoek in duel (foto: Orange Pictures)

Hoek begon met een paar wijzigingen aan het duel tegen DOVO, Kim van den Bergh en Steven Smulder moesten hun basisplek afstaan aan Roycel James en Robin Nelis. Hoek begon wat onwennig aan de wedstrijd. Na een paar minuten kreeg DOVO een grote kans via Jasper Waalkens, maar Jordi de Jonghe was attent. Ook Hoek kreeg een mogelijkheid via Impens, maar hij schoof de bal net rakelings naast. DOVO kreeg even later de bal achterin niet weg en Erwin Franse stond op de goede plek om de bal in te tikken. De ploeg van Lieven Gevaert leek de rust zonder kleerscheuren te halen, maar dat was buitenom Mourad Marbouh gerekend. De speler van DOVO krulde de bal op fraaie wijze in de bovenhoek en liet De Jonghe kansloos.

Foutenfestival bij Hoek

Bij Hoek ging er ook na de rust veel mis, maar toch zag het na tien minuten spelen nog een schot van Constansia op de paal belanden. DOVO werd gevaarlijker en maakte dat ook qua resultaat kenbaar. Na een uur op de klok was het Quincy Arends die zomaar kon draaien op de rand van de zestien en de bal langs De Jonghe schoot. Hoek ging op zoek naar de gelijkmaker, maar bleef slordig. Robin Nelis kreeg nog een grote kans op 2-2, maar schoot naast het doel van keeper Sebastiaan van der Sman nadat hij alleen op het doel afging. Ook DOVO had kansen om het duel op slot te gooien, maar Roycel James haalde de bal van de lijn na een schot van Roy Bakkenes.

Van kwaad tot erger

In de blessuretijd was DOVO definitief de baas op Sportpark Denoek. Lars Middelwijk maakte na een counter de 1-3 voor de bezoekers. Daarmee was het pleit beslecht voor Hoek en lijdt het de tweede nederlaag op rij.

Scoreverloop

1-0 Erwin Franse (11)

1-1 Mourad Marbouh (38)

1-2 Quincy Arends (62)

1-3 Lars Middelwijk (91)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani (Sven Mbikulu/67), Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia, Rik Impens, Erwin Franse, Robin Nelis (Francis Kabwe Manengela/77), Ruben de Jager