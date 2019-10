Uitslagen amateurvoetbal 5 oktober

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie Zaterdag

Hoek zit in de hoek waar de klappen vallen. Waar er vorige week nog werd verloren van VVSB, was het dit weekend de mindere ploeg tegen middenmoter DOVO. Erwin Franse bracht de Zeeuws-Vlaamse ploeg nog vroeg op voorsprong. Toch maakte DOVO voor rust al gelijk. Ook na de pauze kon de ploeg geen vuist maken en zag het de bezoekers uit Veenendaal wel tweemaal scoren. Daardoor lijdt Hoek voor het tweede opeenvolgende weekend een nederlaag. GOES weet zijn draai in de Derde Divisie nog steeds niet te vinden. De ploeg van Ruud Pennings was kansloos tegen ODIN'59. In Heemskerk begon het goed door een doelpunt van Steve Schalkwijk. Na een rode kaart voor doelman Brian Meulmeester kreeg GOES klap op klap te verwerken. Daardoor blijft de ploeg steken op vier punten uit zeven duels.

Stand Derde Divisie Zaterdag

Hoek staat vijfde en doet nog mee met de beste ploegen in de Derde Divisie. De achterstand op koploper DVS'33 is wel opgelopen naar vier punten. Voor GOES worden de druiven steeds zuurder. De Bevelanders houden alleen Sneek nog achter zich.

1e klasse C

Beide Zeeuwse clubs winnen vanmiddag. Kloetinge en Terneuzense Boys houden de drie punten in eigen huis.

2e klasse E

's Heer Arendskerke lijdt een verplettende thuisnederlaag tegen koploper Nieuwenhoorn. Bij Walcheren heeft de trainerswissel nog geen zoden aan de dijk gezet, want ook de derde competitiewedstrijd wordt verloren.

3e klasse A

Kapelle en Luctor Heinkenszand scoren er lustig op los en delen de koppositie. Bij Kapelle scoorde Robin Boogaard een hattrick, bij Luctor Heinkenszand scoorde Demi Kole tweemaal. GPC Vlissingen heeft, mede dankzij twee treffers van Dylan van der Linden, de laatste plaats verlaten. Dauwendaele - RCS lag lang stil, door een zware rugblessure voor Mahyar Emanjomeh van de thuisploeg moest een ambulance op het veld komen. De thuisploeg won uiteindelijk met 3-0 van RCS.

3e klasse B

De ene degradant is de andere niet. Krabbendijke is nog zonder overwinning. De Bevelanders hebben na drie wedstrijden nog maar één punt verzameld. Tholense Boys is nog zonder puntenverlies.

4e klasse A

SKNWK houdt de 100% score in de 4e klasse dankzij een ruime zege op Cadzand. Ook Brouwershaven is nog zonder puntverlies, maar het heeft een wedstrijd minder gespeeld. Zeelandia Middelburg en De Westhoek houden de druk op de koploper uit Nieuwerkerk hoog.

4e klasse B

Een penalty in blessuretijd, benut door Kevin Uijl, beslist de wedstrijd tussen Kruiningen en SPS waardoor de bezoekers nu alleen aan kop gaan in de 4e klasse B. Rillandia pakt het eerste punt van het seizoen door een gelijkspel tegen Apollo'69.

1e klasse A vrouwen

De eerste competitiezege is binnen voor de voetbalvrouwen van Sparta/JVOZ.

3e klasse A vrouwen

Na drie wedstrijden gaat DKS'17 iut Sint Jansteen alleen aan kop in deze klasse.

