Dit nieuwe festival heeft harde muziek, een catwalk en rollators

"Het is belangrijk voor de sociale contacten", aldus een vrouw in dracht. "Er zijn best veel mensen eenzaam, zeker als hun partner wegvalt. Vandaag worden de mensen opgehaald uit woningen en verzorgingstehuizen. Ze kunnen hier met elkaar praten en genieten van de sfeer. En omdat ook de jongere inwoners er zijn, is het extra gezellig!"

In 2018 haakte Axel in op de Nationale Ouderendag. Het was zo'n succes, dat de leden van ondernemersvereniging Axclusief in Axel besloten het festival te organiseren.

Naast een tent met harde muziek test een vrouw een scootmobiel. "Hij rijdt heerlijk", zegt ze stralend als ze weer achter haar rollator staat. Over het festival is ze enthousiast. "Het is leuk. Er is genoeg te doen voor iedereen." Een andere dame staat te wachten op een optreden. "Ik hoop dat als ik in een tehuis zit, dat ze voor mij dan ook nog zoiets organiseren!"