'Het voelt wel naar dat dat hier is gebeurd'

Het zou vrijdagavond zijn misgegaan in een café tegenover de Grote Markt, zeggen Hulstenaren. De 14-jarige verdachte zou daar de vriendin van het slachtoffer hebben bedreigd met een mes. Een paar meter verderop, aan de overkant van de straat, werd het slachtoffer in zijn been gestoken. "Ik heb het steken zelf niet gezien," aldus Maëni. "Maar ik zag wel bloed liggen en de politie, die direct op zoek ging naar de jongen die had gestoken."

Gebroken bierflesjes en glazen liggen de dag na de steekpartij nog op straat (foto: Omroep Zeeland)

De politie denkt dat een conflict in de relationele sfeer de oorzaak is van de steekpartij. Volgens de mensen op straat in Hulst zou de vriendin van het slachtoffer daarin een rol spelen. Maar welke rol precies, is niet duidelijk. Volgens sommige jongeren zou de verdachte het slachtoffer deze week al eerder hebben bedreigd op school. Toch lijken maar weinigen te weten wat het conflict tussen de jongens heeft veroorzaakt.

