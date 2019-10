Recordpoging mislukt, maar toch veel Belgen aan de mosseltafel

Dat de recordpoging in België gehouden werd was volgens de organisatie niet zo gek. Meer dan zeventig procent van de Zeeuwse mosseleters komt uit België. "We wilden dus met deze recordpoging het herfstseizoen van de Zeeuwse mossel inluiden. Ondanks dat we het record niet halen is het mooi om te zien hoeveel Belgen hier naartoe zijn gekomen", zegt organisator Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau.

Johan Boskamp houdt wel van een mosseltje

Een van de liefhebbers die vandaag een pannetje mosselen verorberde, was voetbalanalist Johan Boskamp. Hij is mosselambassadeur en gaf het startschot voor de recordpoging. Boskamp houdt wel van een mosseltje op zijn tijd. "Meestal zat ik op een boot en ging ik in Yerseke of in Bruinisse mosselen eten. Dan amuseer ik me kapot."

Twee jaar geleden werd in Antwerpen ook een recordpoging gedaan voor de langste mosseltafel. Die poging slaagde. Er schoven toen 500 mosseleters aan.

