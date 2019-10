Ik vertrek: Het gezin Swart verlaat huis en haard om woonvoorziening voor dementerenden te beginnen

De dag begint anders dan anders bij de familie Swart in Kattendijke. Speciaal voor Omroep Zeeland zijn de kinderen thuis gebleven. Dus in plaats van aan wiskunde of Nederlands te werken, zit het gezin rond de tafel aan de bolus, appelsap en koffie.

Flinke treinreis

Het is oprecht gezellig. Er wordt gepraat over lessen die gemist worden en tentamens die er aan komen. Lieke is de oudste dochter. Ze is 20 en bijna klaar met haar opleiding tot klassenassistent. Ze gaat toegepaste psychologie studeren en in de tussentijd haar ouders helpen in het Gastenhuis.

Sylvanna is 19 jaar en studeert humanistiek in Utrecht. Ze wilde graag bij het interview zijn, en heeft er een flinke treinreis opzitten. Floor is 17 jaar en zit op het CIOS in Goes. Femke (12) zit op Goes Lyceum en Marijn (11) zit nog op de basisschool. Dochter Frederique (14) is er niet bij. Zij doet de havo in Middelburg.

Droom die uitkomt

Van jong tot oud, ze zijn allemaal enthousiast over de stap die hun ouders gaan zetten: Kattendijke verlaten om pal naast het Gastenhuis Goes te gaan wonen en de woonvoorziening voor dementerenden te gaan runnen. Marijn: "Mijn ouders hebben altijd al in de zorg gezeten. Mama speciaal ook met ouderen. Ik heb er echt veel zin in. Al vind ik het ook spannend, alles is nieuw."

Zus Lieke vult aan: "Ik vind het zo tof. Het is toch een soort droom die ze altijd al hadden. En als je ziet hoe mooi het wordt... zo veel beter dan andere voorzieningen voor ouderen." De opnames thuis zitten erop. De oudere kinderen gaan de jongere helpen met tassen pakken.

Het historische pand Huize den Berg wordt verbouwd tot Gastenhuis Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Ouders Johan (53) en Melanie (49) stappen in de auto richting Huize den Berg. Aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat worden vijf karakteristieke panden verbouwd. Straks kunnen hier twintig mensen met dementie wonen. Er komen ook twee kamers voor echtparen.

De kamers zijn ruim en licht en hebben een eigen badkamer. Er zijn ruimtes om samen te komen en een grote keuken om samen te koken en eten. In de sociëteit komt een piano waar dochter Femke op kan spelen.

Ik wou dat ik ze in mijn rugzakje mee kon nemen. Ze iets meegeven van de warmte, de gezelligheid thuis. " Moeder Melanie

Moeder Melanie, werkt nu met dementerenden, die vaak nog thuis wonen. Het afscheid moeten nemen valt haar elke keer weer zwaar: "Ik zei altijd tegen Johan, ik wou dat ik ze in mijn rugzakje mee kon nemen. Ze iets meegeven van de warmte, de gezelligheid thuis." Johan lacht: "Dat ging ons wat ver. Dit is een mooie tussenoplossing. Ons gezin houdt privacy, maar we kunnen veel betekenen, denken we. "

In het Gastenhuis Goes komen ruime, lichte kamers met een eigen badkamer. (foto: Omroep Zeeland)

Het Gastenhuis Goes is deel van een landelijk initiatief, en is bedoeld voor mensen met een middeninkomen. Het is onderdeel van de grotere Gastenhuis-organisatie, met elf Gastenhuizen in Nederland en meer dan 250 mensen in dienst. Volgens plan gaat het in januari open. Met inzet van een team van zorgprofessionals en ondersteunende hulp wil de familie Swart het gastenhuis gaan runnen.

Net als thuis

Johan: "We kunnen ons goed inleven in onze gasten. Zij verhuizen, voor hen is het nieuw, voor ons ook. Het is inderdaad een soort 'Ik Vertrek'. Alleen dan beter georganiseerd. Melanies ogen glinsteren als ze de grote, nieuwe serre ziet met keuken. "Samen hier koken en eten. Ouderen die willen, kunnen meehelpen. Tijd voor even een kopje koffie samen. Net als thuis. Ik zie het voor me."

Vanavond is er een informatieavond over het Gastenhuis, vanaf 19.30 uur in 't Beest in Goes.