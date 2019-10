Zeeuwse levende standbeelden vallen in de prijzen

Voor Amber is het levend standbeeld spelen een ware uitlaatklep. "Het is superleuk en de moeite waard om daar zo lang voor in de make-up te zitten", zei ze hier eerder over in een interview met Omroep Zeeland. "Mensen hebben plezier om je grapjes en je interactie. Je kan mensen laten lachen", vat ze haar hobby kernachtig samen.

Amber in actie als 'Eigen(m)ijsje' (foto: Omroep Zeeland)

Samen met haar moeder reist ze stad en land af om op markten en in winkelstraten mensen te verassen met uiteenlopende creaties. En dat is bijzonder, want Amber heeft het Ehlers Danlos Syndroom, waardoor haar ledematen en bindweefsel erg zwak zijn.

Door te transformeren tot een levend standbeeld kan ze haar beperkingen even achter zich laten. "Ik focus me liever op dingen die ik wel kan, en dit kan ik wel." En dat blijkt, want gisteren was het niet de eerste keer dat ze in de prijzen viel. Zo werd ze twee jaar geleden ook al eerste tijdens het WK living statue in Arnhem en sleepte ze ook een prijs in de wacht tijdens een festival in Limburg.

Laatste editie

Of Monika en Amber hun titel kunnen verdedigen is nog onzeker. Dit weekend was het de laatste editie van het festival. De organisatie zegt het evenement 'niet meer in leven te kunnen en willen houden'. Tot 2015 werd het festival in opdracht van de gemeente Arnhem georganiseerd, maar die trok zich in dat jaar als gevolg van bezuinigingen terug. Sindsdien werd het World Living Statues om de twee jaar gehouden.

