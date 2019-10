Rechtszaak gewelddadige Vlissingse verkrachtingen volgende week van start

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte zijn slachtoffers bruut verkracht. Daarbij zou hij ze soms vastgebonden, bedwelmd en geslagen hebben. De verkrachtingen vonden allemaal plaats tijdens een afspraakje die hij had met de vrouwen. Het gebeurde allemaal in Vlissingen.

Ik ben mijn schaamte al lang voorbij. Dan gaan we twee dagen over mijn seksleven praten, allemaal prima." De verdachte over zijn kant van het verhaal, dat hij graag wil vertellen.

De advocaat van de verdachte stuurde eerst nog aan op een extra verhoor, omdat zijn cliënt nog niet uitgebreid is gehoord door de politie. Zijn cliënt wil zijn verhaal doen en het leek de advocaat praktischer om dat niet in een rechtszaal te doen. Zo'n verhoor door de politie zal volgens de verdediging zeker een dag in beslag gaan nemen, waardoor de rechtbank volgens de advocaat aan een zittingsdag niet genoeg heeft. Over alle zes de verkrachtingen wil zijn cliënt zijn kant van het verhaal laten horen.

Te laat

Volgens het OM heeft de verdachte daar alle mogelijkheden voor gehad, maar beriep hij zich daarbij steeds op zijn zwijgrecht en daarom is het nu te laat volgens de officier van justitie. De verdachte zei desgevraagd dat een uitgebreide behandeling van de feiten in de rechtszaal hem niet uitmaakt: "Ik ben mijn schaamte al lang voorbij. Dan gaan we twee dagen over mijn seksleven praten, allemaal prima."

De rechtbank heeft de eis van de verdediging niet ingewilligd en ging mee in de opvatting van de officier van justitie.

Lees ook: