Van de Ven over EK-titel: 'Eindelijk zonder spanning en stress gereden'

Nancy van de Ven en haar landgenote Shana van der Vlist op het podium (foto: Giel van de Ven)

Nancy van de Ven over haar Europese titel

Het was een uitstekend weekend voor Van de Ven in het Poolse Gdansk. Heel het weekend was ze de snelste dame in het mulle zand van de baan in Oost-Europa. "Ik reed zoals ik altijd op trainingen rijdt", zegt Van de Ven. Dat is niet vanzelfsprekend. "Vaak als ik een grote wedstrijd moet rijden dan krijg ik zoveel spanning en stress dat ik niet doe wat ik eigenlijk moet doen. Dit weekend had ik daar weinig last van. Dan merk je dat het op de baan stukken beter gaat."

En zo is het maar net. Na haar titel in 2017 won ze nu samen met Shana van der Vlist die in de tweede race derde werd. Van de Ven zegt dat het ondanks haar twee eerste plaatsten zeker een teamprestatie was. "Zij draait al lang genoeg mee in de cross en rijdt ook op het hoogste niveau. Dus ik hoef haar niet te vertellen hoe het moet. "

Strandcross Vlissingen

Het internationale seizoen zit er nu op voor Van de Ven. Na de tweede plek in het wereldkampioenschap en de Europese titel gaat ze zich nu voorbereiden op een nieuw seizoen volgend jaar. "Ik ga nog wel meedoen aan de strandcross in Vlissingen (op zondag 20 oktober, red.). Daarnaast beginnen de trainingen voor volgend WK-seizoen ook al."

