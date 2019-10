Hartstichting tevreden met Zeeuwse AED's, maar het kan beter

AED aan de gevel bij Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In vergelijking met vorig jaar is het aantal AED's landelijk gegroeid tot 15.000 exemplaren, een toename van 30 procent. Maar voor een landelijke dekking zijn er nog eens 5.000 extra nodig. In Zeeland hangen in totaal 600 AED's. 64 procent daarvan is 24 uur per dag beschikbaar.

Grotere overlevingskans

De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats, daarom is het volgens de Hartstichting belangrijk dat er in woonwijken voldoende AED's beschikbaar zijn. De apparaten kunnen worden ingezet door het reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

Via dit landelijke meldsysteem, dat is gekoppeld aan 112, worden mensen die in de buurt van een noodgeval zijn, opgeroepen om te komen reanimeren. In dit oproepsysteem staan ook alle beschikbare AED's vermeld die door de zogenoemde burgerhulpverleners kunnen worden gebruikt.

Groter belang

Uit ervaring van de Hartstichting blijkt dat deze hulpverleners gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer zijn dan een ambulance, waardoor de reanimatie sneller kan beginnen en de overlevingskans groter is. Omdat de responstijd voor ambulances volgens de Hartstichting alleen maar toeneemt, worden AED's en burgerhulpverleners alleen maar belangrijker. Mede door HartslagNu is de kans om een hartstilstand te overleven in twintig jaar tijd gestegen van 9 naar 25 procent.