Brugklassers maken 'duurzame wereldreis' door Goes

Recycling

De driehonderd kinderen zijn verdeeld in verschillende groepjes. In de werkplaats van DWZ, demonteerwerkplaats Zeeland, mogen de kinderen vandaag kijken wat voor apparaten er allemaal terecht komen bij de werkplaats. Honderden dozen en kratten vullen de loods. In de kratten zitten kapotte mobieltjes, namaak drones, schoenen van een nep merk en duizenden kabels. De werknemers halen de spullen uit elkaar, verwijderen de batterijen en sturen de spullen door naar Rotterdam waar ze gerecycled worden.

Dag van de duurzaamheid in het onderwijs

De brugklassers van het Pontes Goese Lyceum gaan de hele week met duurzaamheid aan de slag. Op 10 oktober is het namelijk 'de dag van de duurzaamheid voor scholieren' en dit onderwerp staat daarom heel de week centraal. De leerlingen bezoeken diverse bedrijven in Goes die allemaal op de één of andere manier bezig zijn met duurzaamheid, maar krijgen ook lessen in het teken van 'een groene wereld'. Een groep leerlingen voert bijvoorbeeld voor het vak kunst een toneelstuk op waarin duurzaamheid centraal staat.

Brugklassers rondom spullen die gerecycled moeten worden. (foto: Omroep Zeeland)

Een steentje bijdragen

Het doel van de 'wereldreis' is het opdoen van inspiratie voor een duurzame leefstijl met het motto 'think global, act local'. Dat houdt in dat je dichtbij huis moet beginnen voordat er in de wereld grote dingen veranderen. De leerlingen leren dat duurzaamheid ook dicht bij huis te vinden is. Dat zien ze bijvoorbeeld in de De Montagewerkplaats Zeeland, waar medewerkers per dag duizenden producten demonteren en de materialen klaar maken voor recycling.

Voordat de kinderen de loods van DWZ instapten, hadden ze al een bezoekje gebracht aan horecagroothandel Sligro. Fleur (12) vindt de dag erg leerzaam: "We hebben geleerd dat we in plaats van plastic ook karton kunnen gebruiken, maar ook hier in de loods leren we weer allemaal nieuwe dingen."

Ook haar klasgenootje Ben kijkt zijn ogen uit bij de rondleidingen en vindt dat hij misschien zelf ook een steentje kan bijdragen. "Het is erg belangrijk om bezig te zijn met duurzaamheid. De wereld is te klein voor alle mensen waar we voor moeten zorgen, dus we moeten zuiniger aan doen: duurzamer. Zelf ga ik tegen mijn ouders zeggen dat ze in een elektrische auto moeten gaan rijden."