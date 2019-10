Hoofdrolspelers kijken terug op Zeeuws succes in Kustmarathon

Tim Pleijte en Erwin Adan praten over de strijd die samen uitvochten, maar ook over de vele uren die je in trainingen moet stoppen om tot zo'n resultaat te kunnen komen. "Mensen zien de marathon, maar het gaat om de maanden ervoor. Om wat je er voor kan en wil doen", zegt Adan. "Daarom heb ik ook zoveel respect voor Tim. Hij werkt er zo ontzettend hard voor."

Tweede overwinning

Pleijte won de marathon zaterdag voor de tweede keer. In 2016 was hij ook al de beste. De twee overwinningen met elkaar vergelijken vindt Pleijte moeilijk. "Toen was er een hevige strijd en was mijn overwinning verrassender. Ik had toen niet gedacht dat ik Oumaarir nog in zou halen. Nu was het minder verrassend misschien, al was het ook wel weer zwaarbevochten."

Samantha Luitwieler vertelt in De Derde Helft over haar verrassende zege in de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Samantha Luitwieler (30) uit Vlissingen was zaterdag de verrassende winnares bij de vrouwen en heeft ook het parcoursrecord in handen. De laatste jaren maakt Luitwieler flinke sprongen. "Ik weet eigenlijk zelf nog niet hoe goed ik eigenlijk ben en hoe veel progressie ik nog kan boeken", zegt ze. Luitwieler deed voor de derde keer mee aan de Kustmarathon. "Ik had in 2017 nooit kunnen denken dat ik deze marathon zou kunnen winnen. Ik liep vooral voor mijn lol, met een schema van internet. Nu train ik een stuk serieuzer."



Ook Pleijte en Adan zijn onder de indruk van de prestatie van Luitwieler. "Ze won deze zomer alle wedstrijden van het stratenloopcircuit met overmacht", weet Pleijte nog. "En in de Kustmarathon voor Sébastièn Schletterer finishen kan ook niet iedereen zeggen", voegt Adan er aan toe. Luitwieler hoefde zaterdag maar 14 mannen voor zich te laten en finishte vlak voor drievoudig winnaar Schletterer.

