'Nog altijd te veel drempels voor rolstoelgebruikers in Terneuzen'

Drempelvrij (foto: Omroep Zeeland)

De hele week staat in het teken van de toegankelijkheid en op meerdere plekken in Zeeland wordt daar aandacht aan besteed. Chantal de Koeijer van Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen merkt maar al te goed hoeveel drempels er nog in de stad liggen. "De Markt in Terneuzen is een hele grote drempel. Daar liggen kinderkopjes en je trilt echt in je rolstoel als je daar overheen rijdt", zegt De Koeijer.

Voorlichting

De komende tijd gaat de stichting naar scholen om daar voorlichting te geven aan kinderen. Ook gaan ze met ondernemers in gesprek om de toegankelijkheid in de binnenstad te verbeteren. "Mensen moeten zich er uiteindelijk er meer bewust van worden hoe toegankelijk het is voor rolstoelgebruikers. Het moet een automatisme worden zodat die figuurlijke drempels verdwijnen", vertelt De Koeijer.