In 2038 stopt Zeeland met groeien

Het plan voor de wijk Essenvelt in Middelburg (foto: OZ)

De komende vijf jaar zal het nog betrekkelijk goed gaan met de woningbouw in Zeeland. Er komen zelfs méér woningen bij dan in de afgelopen vijf jaar. Daarna gaat het bergafwaarts, naar helemaal nul bij de aanvang van de jaren veertig van deze eeuw. Alleen in de provincie Groningen wordt de situatie nog slechter dan in Zeeland: daar is vanaf 2030 zelfs geen stilstand meer, alleen nog maar krimp.

Toekomst

Bekijk op onderstaande grafiek de omvang van de Zeeuwse woningbouwplannen voor de komende jaren. Het CBS heeft vooral gekeken naar de bevolkingsprognoses per gemeente en de diverse verhuis-bewegingen tussen gemeenten. Daaruit kan worden afgeleid hoeveel huishoudens er in de toekomst zullen zijn. Ook heeft het CBS alle gemeentebesturen gevraagd hun woningbouwplannen voor de toekomst te vertellen.

Ga met de muis over de grafiek voor de groei van het aantal woningen in het verleden en nu (donkergroen) en de prognose (lichtgroen).

In Nederland als geheel is er wel groei, blijkt uit de prognoses, maar alleen de grote steden in ons land zullen ervan profiteren, met Amsterdam op kop. Als de grote stad de toeloop niet meer kan verwerken, dan is er een overloop naar de randgemeenten. Maar ook dan zal men niet naar Zeeland verhuizen. De concentratie van mensen in de Randstad wordt in de toekomst alleen maar groter, verwachten de experts van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving.