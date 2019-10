Zoveel tuinkabouters heeft u nog nooit gezien in één tuin

Riet begon haar tuinkabouterverzameling in 1989. "Ik kreeg op een gegeven moment een tuinkabouter van mijn man. Het was een kabouter met een bijl in z'n hand. Die heb ik toen naast de voordeur gezet." De bijl is inmiddels vervangen door een boeketje bloemen, maar de kabouter staat er nog steeds. "Deze kabouter blijft bijzonder, omdat ik hem van m'n overleden man heb gekregen. Als ik deze kabouter zie staan, denk ik altijd aan hem."

Foto's

Het komt regelmatig voor dat er mensen stoppen voor het huis om foto's te maken van de tuin en alle kabouters. En Riet vindt dat helemaal niet erg. "Ik ga dan meestal naar buiten om een praatje te maken. Ook nodig ik ze uit om de achtertuin te bezichtigen." Ze is er best wel een beetje trots op dat er zoveel foto's worden gemaakt van al haar tuinkabouters.

Verjaardag

Als Riet jarig is, krijgt ze van haar zoon Rinus altijd een aantal nieuwe tuinkabouters. "Vroeger bestelde ik ze allemaal via internet, maar tegenwoordig zit er ook een bedrijf in Tholen dat tuinkabouters verkoopt. Dat is fijn, want dan weet je hoe ze eruit zien." Volgens Rinus wordt het wel steeds lastiger om een nieuwe kabouter te vinden. "De keuze wordt natuurlijk wel steeds minder als je er al zoveel hebt staan. Maar tot nu toe is het elke keer nog gelukt om een kabouter te vinden die ze nog niet heeft."

Een bijzondere verzameling in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Kunstgras

De tuinkabouters staan allemaal op kunstgras of rubbertegels en dat is volgens Rinus een bewuste keuze. "In het begin kon ik het gras nog redelijk goed onderhouden en maaien. Maar naarmate er meer kabouters in de tuin kwamen te staan, werd dat steeds moeilijker." Hij heeft toen besloten om het gras weg te halen en te vervangen door kunstgras. "Het is onderhoudsvriendelijk en ik hoef niet meer te maaien. Daarnaast blijft het gras mooi groen, ook in de winter."

De tuinkabouters hebben gezelschap gekregen (foto: Omroep Zeeland)

Beelden

Naast alle tuinkabouters staan er ook zo'n zeventig andere beelden in de tuin. Rinus: "Ik vond het wel aardig om wat variatie aan te brengen door ook wat andere beelden in de tuin neer te zetten. Tja, en als je daar eenmaal mee begint, dan blijft het niet bij één beeld." En dat blijkt, want de kabouters hebben inmiddels onder meer gezelschap gekregen van een koe, twee trekpaarden die een kar trekken, een aantal kippen, poesjes, een hond, een ooievaar, een panda en ook een molen..