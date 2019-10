Zeeland wordt wakker; woningmarkt, dodelijk ongeval en tuinkabouters

Essenvelt in Middelburg een van de Zeeuwse nieuwbouwplannen (foto: Omroep Zeeland)

Woningmarkt

Tot 2040 worden er in Zeeland nog iets meer woningen gebouwd dan gesloopt, dus is er nog sprake van een kleine groei van het totaal aantal woningen. Daarna stopt de groei helemaal. Dan worden er evenveel woningen gesloopt als gebouwd.

Onderhoudsstop bij Dow (foto: Omroep Zeeland)

Dodelijk ongeval

Op het terrein van chemieconcern Dow in Terneuzen is maandagmiddag een vrouw overleden. Volgens de politie is de persoon onder een grote rijdende kraan terecht gekomen.

Een bijzondere verzameling in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Tuinkabouters

De voor- en achtertuin van Riet Davidse in Heinkenszand is een bezienswaardigheid! Niet vanwege de mooie planten en bloemen, maar omdat de tuin vol staat met allerhande tuinkabouters. Dertig jaar geleden stond er een in de tuin, inmiddels zijn dat er meer dan tweehonderd.

Vliegenzwam ingClinge (foto: Edy van Vliembergen)

Weer

De dag start met wolken en regen, maar in de loop van de dag wordt het droger. In de middag is er zelfs even ruimte voor de zon. Het wordt met 17 graden ook iets warmer dan gisteren. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe.