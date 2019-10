Scheidsrechter doet aangifte van mishandeling, supporter geschorst

Scheidsrechter Jan de Vos (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Drie dagen na de wedstrijd heeft Jan de Vos nog een pijnlijke onderkaak en last van zijn nek, zegt hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. De Vos wilde na afloop van de wedstrijd naar zijn kleedkamer lopen toen hij werd tegengehouden door een boze supporter van Lewedorpse Boys.

Gelijkmaker

De supporter was het er niet mee eens dat De Vos de wedstrijd door liet gaan toen er tijdens een aanval van VCK een verdediger van de thuisclub onderuit ging. "Die aanvaller wilde voorbij de verdediger en die ging onderuit. In mijn ogen gebeurde daar niet zo niet zoveel. Ik vond hem een beetje theatraal vallen", legt De Vos uit. Het zure voor Lewedorpse Boys was dat door deze situatie VCK een goal kon maken en in de laatste minuut van de wedstrijd op gelijke hoogte kwam met Lewedorp; 2-2.

'Ik heb nog steeds last van mijn onderkaak en nek'

Na de wedstrijd voelde De Vos de verwensingen al aankomen. En dat gebeurde ook. "De supporter blokkeerde mijn weg en begon meteen een heel relaas. Hij was redelijk geëmotioneerd en er zaten verwensingen in." Toen de man klaar was vroeg De Vos aan de man of hij dit 'nog ergens moest ondertekenen'. Dat zette kwaad bloed bij de supporter, die vervolgens met een elleboog of vuist De Vos in zijn nek en onderkaak raakte.

Supporter geschorst

De mishandeling vond notabene plaats tijdens de 'week van de scheidsrechter', georganiseerd door de KNVB om hun waardering voor de arbiters te laten blijken. Peter Vermeulen, voorzitter van Lewedorpse Boys vindt de mishandeling 'bijzonder treurig' en 'keurt het ten zeerste af'. De supporter is door de club per direct geschorst. Of dit een levenslange schorsing is, moet het bestuur nog beslissen. Daarvoor wachten ze onder andere het onderzoek van de KNVB af.

De supporter heeft Jan de Vos nog gebeld om zijn excuses aan te bieden. "Die heb ik aangenomen, maar het verandert niks aan de situatie", laat De Vos weten. De Vos neemt Lewedorpse Boys verder niks kwalijk en benadrukt dat hij goed is opgevangen door de club na het incident.