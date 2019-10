Gratis vakantiehuisjes voor huisartsen een succes. Zomerhuisartsen worden blijvertje

Een van zomerartsen was André Klaver (foto: Omroep Zeeland)

Marian van der Hooft van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie kijkt terug op een geslaagde zomer. "Het was een succes en de kans is groot dat we ermee doorgaan. De vakantiedoker heeft veel patiënten gezien en de huisartsen ontlast." En het blijft niet zonder resultaat. "Van de acht vakantiedokters zijn er drie die grote interesse hebben om zich hier te gaan vestigen."

Het is voor Nederland een uniek project. Acht jonge huisartsen hebben deze zomer om de beurt gedurende negen weken de nieuwe zomerhuisartspraktijk in Vlissingen bemand. Ze zagen toeristen die door andere huisartsen naar hen werden doorgestuurd. Voor hun diensten zijn ze gewoon betaald en konden ze gratis met hun gezin in een zomerhuisje verblijven.

Of het hard werken was? Zomerhuisarts André Klaver uit Hendrik Ido Ambacht: "Ongeveer hetzelfde als normaal. Het was wel behoorlijk druk. Af en toe konden we tijd nemen om te lunchen, maar ook regelmatig kwam het voor dat we geen tijd hadden voor pauze. Maar dat is niet erg. Dat hoort ook een beetje bij de zorg."

Druppel op de gloeiende plaat

Die ene zomerhuisarts is een druppel op de gloeiende plaat. De werkdruk onder huisartsen is hoog. En die neemt in de zomermaanden toe, als er tienduizenden toeristen in Zeeland bijkomen, en huisartsen zelf ook op vakantie gaan. Een zomerhuisarts brengt wel wat verlichting, maar kan niet alle vijftig huisartsenpraktijken op Walcheren ontlasten. De acht zomerhuisartsen hebben in totaal twintig patiënten per dag behandeld.

Huisarts Jacqueline Roebroeck die praktijk houdt naast ziekenhuis ADRZ in Vlissingen heeft goede ervaringen met de zomerhuisarts. De eigen kleine praktijk van de zomerhuisarts was in haar praktijk ondergebracht. Veel toeristen komen nog naar het ziekenhuis in Vlissingen. Die konden nu direct naar de vakantiedokter worden doorgestuurd. Huisarts Roebroeck: "We hadden het vorig jaar heel druk met veel aanlopers, maar dit jaar was dat niet zo, want er zat een vakantiedokter."

We hadden het vorig jaar heel druk met veel aanlopers, maar dit jaar was dat niet zo, want er zat een vakantiedokter." Jacqueline Roebroeck, huisarts in Vlissingen

Jacqueline Roebroeck, huisarts in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ook al heeft de zomerhuisarts maar in beperkte mate de drukte bij de Walcherse huisartsen kunnen wegnemen, het project heeft Zeeland, volgens Van der Hooft, op de kaart gezet. Artikelen over de zomerhuisarts hebben in alle landelijke kranten en vakbladen gestaan. Alle huisartsen in het land hebben ervan gehoord.

De hectiek en de vervuiling in de Randstad gaat ons steeds meer tegen staan." Zomerhuisarts André Klaver

Van de acht zomerhuisarsten hebben er dus drie serieuze interesse om zich in Zeeland te vestigen. Zomerhuisarts André Klaver uit Hendrik Ido Ambacht overweegt dat ook. Maar dat is geen makkelijke keuze: "Wij zijn nog aan het wikken en wegen. We hebben hier ons sociale netwerk, twee kinderen waarvan er een op de basisschool zit. Aan de andere kant merken wel de laatste jaren dat de drukte, de hectiek en ook wel de vervuiling hier in de Randstad ons toch steeds meer tegen gaat staan."