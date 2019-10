Dode man Goes niet door vechtpartij omgekomen; verdachte vrijgelaten

De man werd zaterdagavond door voorbijgangers gevonden (foto: HV Zeeland)

De afgelopen dagen is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van het slachtoffer. Er is sporenonderzoek gedaan en er zijn verschillende getuigen verhoord. Ook de verdachte is meerdere keren verhoord.

Waarschijnlijk geen misdrijf

Uit sectie dat is verricht op het lichaam van het slachtoffer zijn geen sporen gevonden die er op duiden dat de man door een vechtpartij om het leven is gekomen. Wat wel de doodsoorzaak is van de man is nog niet vastgesteld. Dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie hebben nog geen aanwijzingen gevonden dat de man is overleden door een misdrijf.

