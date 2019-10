Les op afstand voor Zeeuws-Vlaamse leerlingen, docent via video te volgen

Volgens de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen is het een unieke oplossing in Nederland. Bij de fusie hebben de middelbare scholen afgesproken dat ze een zo breed mogelijk onderwijsaanbod willen blijven aanbieden. Maar dat het in sommige situaties financieel onverantwoord is om voor vakken met weinig leerlingen een leraar te regelen voor elke locatie. Door deze les op een centraal punt aan te bieden via een video-verbinding kunnen meerdere leerlingen vanaf verschillende locaties de les volgen. Deze situatie is vooral van toepassing op de bovenbouwklassen van havo en vwo.

Net echt

Zes docenten hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de beste oplossing om les op afstand mogelijk te maken, die het persoonlijke contact 'zo nauw mogelijk benadert'. De oplossing waar nu voor is gekozen bestaat uit lokalen met laptops voor iedere leerling, grote schermen met heldere beelden van de docent en andere klasgenoten op afstand.

In deze nieuwe klaslokalen kan een leraar alles doen wat hij normaal gesproken in een andere les ook kan doen. Iedereen is te zien, te horen en digitaal te bereiken. Een leraar kan zowel klassikaal uitleg geven als één-op-één.

Leerlingen kunnen de les via laptops en een video-verbinding volgen. (foto: ANP Foto)

Het is niet de bedoeling dat de lessen op afstand alle klassikale lessen gaan vervangen. Daarvoor is het persoonlijke contact tussen de leraar en leerling, volgens de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen te belangrijk. Leerlingen die gebruik maken van de lessen op afstand zullen dat altijd maar voor een deel van het lesprogramma doen, er is dus altijd nog persoonlijk contact met een docent.

Proef

Dit schooljaar wordt er nog volop getest met de nieuwe manier van lesgeven. In de loop van de komende jaren zal voor een deel van het lesprogramma het lesgeven op afstand de standaard worden. Bijkomend voordeel van de nieuwe lesmethode is dat leraren voor overleg en vergaderingen ook gebruik kunnen maken van deze techniek, wat veel reistijd en -kosten scheelt.

De extended classrooms, zoals de nieuwe manier van lesgeven officieel heet, is mogelijk dankzij een bijdrage van de Rabobank.