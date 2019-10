Miljoenen kleine medewerkers zuiveren het afvalwater van Yara

Het water komt bij Yara rechtstreeks binnen uit de spaarbekkens in de Biesbosch en het waterwingebied bij Sint Jansteen. Dat water wordt bewerkt voor verdere productie bij de kunstmestfabrikant. Bepaalde voedingsstoffen worden eruit gefilterd en afgevoerd. Daar komen de algen om de hoek kijken. Zij zijn gek op de voedingsstoffen waar Yara niks aan heeft en groeien daarvan.

De algen zuiveren niet alleen het water

Het voordeel is dat het afvalwater er zuiverder van wordt en daardoor schoner op het kanaal van Gent naar Terneuzen geloosd wordt. Het doel is om de zuivering uiteindelijk zo goed te doen dat het water opnieuw gebruikt kan worden bij één van de fabrieken. "We willen uiteindelijk toe naar een terrein waar we niks meer uitstoten, dit past er dus perfect in", vertelt woordvoerder Gijsbrecht Gunter.

Vermenigvuldigen

Maar de algen zuiveren niet alleen het water. Ze groeien goed op het restwater en vermenigvuldigen zich. Een deel van die algen wordt uit het water gehaald en meegenomen naar de verderop gelegen kassen. Bij de Voorlichtings- en opleidingskas waar tomaten groeien loopt een onderzoek naar wat het effect is van de toevoeging van algen op de groei van de tomatenplant. Dat onderzoekt gebeurt in samenwerking met studenten van de Wageningen Universiteit.

Na tien weken onderzoek blijkt al dat het toevoegen van de algen verschillende resultaten oplevert. Het toevoegen van gedroogde algen levert nauwelijks verschil op met de normale teelt. Het toevoegen van de natte algen, rechtstreeks uit de oogstmachine levert wel een verschil op. De plant groeit harder, maar de tomaten is voor een deel hol vanbinnen. "Er zitten wel meer fruitsuikers in, waardoor hij zoeter is. Maar als de consument een beetje holle tomaat krijgt, dan klopt dat niet met de verwachting", legt onderzoeker Paul van Elslande uit.

Wat gebeurt er met de algen in de toekomst?

Dat algen als natuurlijke meststof kunnen dienen is iets wat verder onderzocht gaat worden. Het idee is om de algen langer toe te voegen, om te zien of er uiteindelijk meer tomaten geoogst kunnen worden. Er lopen ook ideeën om ze toe te voegen aan bijvoorbeeld rozenplanten, omdat daar de plantgroei van belang is. Er zijn ook voorzichtig wat experimenten met oesters geweest, omdat oesters algen eten. Op de algen bij Yara groeien ze ook, dus wellicht zit daar ook een vervolg in.