Opnieuw meer Belgen in Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen werft gericht Belgische emigranten (foto: OZ)

Als je kijkt naar alleen Midden- en Noord-Zeeland zijn immigranten uit kleinere Aziatische landen, zoals Syrië, nu de grootste buitenlandse bevolkingsgroep. Zij hebben twee jaar geleden de Polen ingehaald. En daarvoor, tot en met 2014, waren het de mensen die in Indonesië zijn geboren (met name Molukkers) de grootste in het buitenland geboren bevolkingsgroep. Het aantal Indonesiërs neemt de laatste jaren geleidelijk af, in dezelfde mate als het aantal Duitsers in Zeeland.

Ook al zijn de Polen ingehaald, hun aantal groeit nog steeds aan beide zijden van de Westerschelde. Er wonen er nu bijna 3300 Polen in Zeeland, inmiddels het drievoudige van tien jaar geleden.

Compenseren

In Zeeland wonen in totaal 45.000 mensen die in het buitenland zijn geboren. Ten opzichte van tien jaar geleden een toename van 11.000 mensen. Alleen al in het laatste jaar, 2018, kwamen er per saldo 1590 buitenlanders bij. Ruim voldoende om de krimp van het aantal Nederlanders in onze provincie (860 minder) te compenseren.

In onderstaande grafiek zijn alleen de belangrijkste buitenlandse geboortelanden opgenomen. Je kunt met de keuzeknoppen aan de linkerkant ook apart naar Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland kijken.

De trek van de zuiderburen naar Zeeuws-Vlaanderen is al jaren aan de gang. De huizenprijzen liggen hier lager dan over de grens en de notariskosten zijn in Nederland zelfs veel lager. De website van de emigratiebeurs Second Home, die het afgelopen weekend in Utrecht werd gehouden, laat een kersverse inwoner van Ossenisse aan het woord, Christophe De Middelaer. Hij betaalde hier 8000 euro aan notariskosten, maar voor dezelfde transactie zou hij in zijn vaderland 36.000 euro 'schrijfkosten' aan de notaris moeten betalen.