Magazine moet artsen en medisch specialisten naar Zeeland lokken

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook van buiten Zeeland. Geïnteresseerden kunnen het magazine bestellen via een insert in het magazine 'Arts en Auto'. Inmiddels hebben zich al 500 huisartsen aangemeld voor het blad. Ook wordt het magazine verspreid bij verschillende beurzen en congressen voor de zorgsector. Maar ook zal geprobeerd worden het blad te verspreiden via het Zeeuwse VVV bij hotels en B&B's.

Reclamefolder

Het blad oogt als een reclamefolder met verhalen over bijvoorbeeld de oestercultuur en restaurants en moet met mooie verhalen over Zeeland de artsen naar de provincie lokken. Want er zijn 100 huisartsen nodig en voor de komende vijf jaar 80 tot 100 medisch specialisten.

Ouderengeneeskunde

Annegien van den Boomgaard, die terug kwam naar Zeeland met haar man en kinderen, werkt in de ouderengeneeskunde. "Het werk wat ik in Eindhoven deed is hetzelfde als het werk dat ik in Middelburg doe. Maar hier kun je extra genieten van de weidsheid van het land en de rust en je kun na je werk even lekker naar het strand om met de hond te wandelen. En voor kinderen is het hier ook ideaal om op te groeien."