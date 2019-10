Een verse 'OK' sticker op je fiets

De fietsenkeuring op CBS 't Noorderlicht (foto: Omroep Zeeland)

Verkeersexamen

De fietsenkeuring is belangrijk voor het praktijkdeel van het verkeersexamen dat basisschoolkinderen elk jaar doen. Voordat een leerling mee mag doen aan het praktijkdeel moet de fiets goedgekeurd worden. Dat gebeurde vandaag dus op CBS 't Noorderlicht in Goes. Maar de keuring is niet alleen een 'laatste horde' voor het praktijkexamen: een fiets moet 365 dagen per jaar veilig zijn. De Lange: ''Deze fietsenkeuring gaat vooral om de veiligheid van de kinderen zelf, met name qua verlichting, remmen en bel. Het is belangrijk dat je tijdig op situaties kan reageren. Dat kan je niet als je fiets niet compleet is.'' Tijdens de keuring wordt er ook gelet op onder andere het zadel, de trappers en de spaken.

De punten waarop de fietsen worden gecontroleerd (foto: Veilig Verkeer Nederland)

Verlichting

Het grootste pijnpunt bij de fietsen was de verlichting. Op veel fietsen was deze incompleet of kapot. Hulpmoeder Sonja Hubregtse: ''Ik ben hier om een veiligere omgeving rondom de school te creëren. Maar ook voor het bewustzijn rondom fietslichtjes nu het weer donkerder wordt. Bij de controle is gebleken dat de meeste fietslampjes het eigenlijk niet doen. Om ons heen ontstaan steeds gevaarlijkere situaties: het wordt drukker, er zijn mobieltjes op de fiets. Als je dan ook nog eens niet goed om je heen kan zien omdat je geen fietsverlichting hebt is dat hartstikke gevaarlijk. De kinderen zonder goede fietslamp zijn dan ook geadviseerd om zo snel mogelijk te zorgen voor werkende fietsverlichting.''

En dan is ie 'OK'!

Uiteindelijk zijn de meeste tweewielers goedgekeurd en kregen de 'geslaagde' kinderen een nieuwe 'OK'-sticker op hun fiets geplakt. De kinderen die geen sticker hebben gekregen hebben met de agenten afgesproken dat ze vóór het praktijkexamen op een veilige en betrouwbare fiets rijden. En zo kunnen de kinderen van 't Noorderlicht weer veilig op pad!